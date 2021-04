Découvrez en vidéo une des fonctions majeures de la Freebox Pro, qui diagnostique et résout automatiquement les problèmes

Une Freebox qui gère automatiquement les incidents.

Il y a deux semaines a été dévoilée Freebox Pro et la conférence été suivie d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. L’occasion de découvrir que cette Freebox dédiée au professionnels intègre de l’Intelligence Artificielle qui lui permet de s’auto-diagnostiquer. Ainsi la Freebox Pro est en liaison permanente avec les outils de suivi du Centre d’expertise client, il s’agit de la fonction d’auto-diagnostic. Vous pouvez retrouver la signification de ses alarmes sur cette page dédiée. En cas de dysfonctionnement, un message s’affiche sur votre Freebox Pro et vous recevez une alerte dans votre Espace Client. Si l’incident peut être résolu à distance par les techniciens du Centre d’expertise client, alors l’action corrective est directement effectuée sans intervention de votre part. Dans le cas où l’incident nécessite une manipulation des équipements, vous pouvez ouvrir une demande d’assistance depuis votre Espace Client afin qu’un technicien prenne en charge votre demande et vous apporte le support nécessaire à la résolution du problème. Nous vous proposons de découvrir cette fonctionnalité qui ferait rêver les abonnés Freebox particuliers.

