Smartphones : Lenovo sort les muscles pour séduire les gamers, Nokia annonce deux modèles 5G

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : quatre nouveaux modèles Nokia, dont deux compatibles 5G, un nouveau modèle Reno chez Oppo et un nouveau modèle gamer signé Lenovo.

HMD Global a annoncé des smartphones Nokia G10 (photo ci-dessous), G20, X10 et X20 qui arriveront au cours des prochaines semaines en France à des prix respectifs 149,99, 179,99, 329,99 et 399,99 euros.

Les Nokia G10 et G20 sont des modèles 4G équipés d’un écran 6,5 pouces HD+ et d’une batterie 5 050 mAh. Le premier a un triple capteur photo 13 + 2 + 2 Mégapixels et le second un quadruple capteur 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels.

Les Nokia X10 et X20 proposent la 5G grâce à la plate-forme Snapdragon 480, un écran 6,67 pouces FHD+ et une batterie 4 470 mAh. Le Nokia X10 s’équipe d’un quadruple capteur photo 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels au dos et d’un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant. Le Nokia X20 fait passer à un capteur principal 64 Mégapixels et à un capteur frontal de 32 Mégapixels.

Oppo complète la famille Reno5, avec un Reno5 Z, dont on attend encore les détails concernant la commercialisation en Europe. Dans les grandes lignes, il propose la 5G grâce à la plate-forme Dimensity 800U, un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ et une batterie 4 310 mAh rechargeable en 30 Watts. En photo, on a un capteur principal de 48 Mégapixels au dos et un module à selfies de 16 Mégapixels.

Quant à Lenovo, il a dévoilé son nouveau smartphone taillé pour le jeu avec un Legion Phone Duel 2. Chipset Snapdragon 888, écran AMOLED 6,92 pouces FHD+ 144 Hz, stockage UFS 3.1, capteur photo dorsal 64 Mégapixels, capteur photo avant 44 Mégapixels et charge jusqu’à 90 Watts, le constructeur chinois a mis le paquet. En tant modèle gamer, le Legion Phone Duel 2 a prévu jusqu’à 8 points de contact en jeu et un refroidissement optimisé. Le bébé doit arriver en mai sur plusieurs marchés européens avec des prix de 799 et 999 euros pour des configurations 12 + 256 et 16 + 256 Go.

Rappelons que LG a officialisé son abandon du marché des smartphones.