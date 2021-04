Free Mobile : nouvel accessoire offert dans la boutique en ligne

L’opérateur de Xavier Niel a mis à jour sa boutique en ligne, vous pouvez désormais bénéficier d’écouteurs sans fil offerts pour l’achat d’un smartphone Oppo.

De quoi accompagner vos sessions de running. Pour tout achat d’un Oppo Find X3 Lite chez Free Mobile, vous recevrez une paire d’écouteurs sans fil d’Oppo. D’une valeur de 99€, il s’agit des Oppo W51.

Pour rappel, ce modèle est arrivé dans la boutique le 1er avril. Il est proposé actuellement à 449€ mais vous pouvez également le payer en 4 fois sans frais, moyennant 113€ à la commande et 112€ pendant trois mois.

Outre le chipset Snapdragon 765G apportant son processeur octa-core 2,4 GHz et son modem compatible 5G, ce smartphone propose un écran AMOLED 6,4 pouces Full HD+ 90 Hz, un stockage 128 Go, un quadruple capteur photo 64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 300 mAh avec une charge 65 Watts. Pour la partie logicielle, on a un système Android 11 coiffé de l’interface ColorOS 11.1.