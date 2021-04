LG met fin à sa division smartphone et fait cap sur la domotique et l’intelligence artificielle

C’est officiel, la marque LG a annoncé la fermeture définitive de son unité commerciale consacrée aux mobiles. Malgré tout la marque ne va pas totalement disparaître, l’entreprise veut se concentrer sur des secteurs en pleine croissance.

Le conseil d’administration de LG a approuvé la décision de fermer sa division mobile. Le secteur de la téléphonie étant devenu extrêmement compétitif, l’entreprise souhaite désormais se concentrer sur des domaines en expansion comme “les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et prestations de service.” La fermeture de l’activité de téléphonie se fera progressivement jusqu’au 31 juillet. Pas de rachat donc.

Pour les détenteurs de mobile LG, pas de panique. LG ne vous laissera pas à l’abandon et continuera de fournir une assistance technique ainsi que des mises à jour logicielles.

Malgré l’arrêt de sa section mobile, LG ne laissera pas à l’abandon son savoir-faire dans ce domaine et continuera de développer des technologies comme la 6G. Les technologies et le savoir-faire de LG, développées durant ces deux dernières décennies seront conservées et réutilisées sur les produits existants et futurs que concevra LG.