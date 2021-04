Mise à jour des cadeaux et promos pour les abonnés Freebox

Univers Freebox fait le tour pour vous de toutes les promos accessibles pour les abonnés Freebox.

De quoi occuper vos soirées et journées en familles durant ce confinement et les vacances scolaire qu’il entraîne ! Voici un tour d’horizon des bonnes aubaines du moment sur les plateformes de streaming et les chaînes de télévisions :

Deux chaînes TV offertes pendant un mois sur Freebox TV

Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à Boomerang et Boomerang+1 sur leur Freebox gratuitement. Disponibles respectivement sur les canaux 144 et 145, ces chaînes sont mises en clair jusqu’au 3 mai 2021 inclus.

De quoi occuper vos bambins durant les nouvelles vacances de printemps annoncées par le gouvernement hier. Avec des rendez-vous de stars du dessin animé pour toute la famille comme Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby Doo côtoient les nouvelles stars Taffy, Grizzy et les Lemmings, les héros de la Kingdom Force, la force des Royaume… Et très bientôt l’arrivée de la série issue de la Famille Pierrafeu, Yabba Dabba Dinosaures !

Il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur les canaux idoine de Freebox TV.

Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Pop

Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet bénéficient du service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. A noter d’ailleurs que les contenus de la plateforme Starzplay sont désormais inclus dans l’offre de la filiale de Vivendi.

L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.

La 5G offerte pour les abonnés Free Mobile

Si, ça compte. Contrairement à ses concurrents, Free a fait le choix de ne pas monétiser la 5G et propose les forfaits les moins cher pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile. Le forfait Free propose ainsi 150 Go de data pour 19,99€ et avec un abonnement Freebox, la 5G illimitée est à 15,99€/mois et 9,99€ pour les détenteurs d’une Freebox Pop. Pas besoin de changer de forfait : les abonnés Free Mobile munis d’un smartphone compatible doivent juste se rendre dans leur espace abonné pour activer l’option, sans aucun frais.

OCS a moitié prix pour les abonnés Freebox jusqu’à la fin du mois

Avis aux fans de séries, il y a de la promo chez Free. L’opérateur de Xavier Niel propose l’accès aux 4 chaînes OCS et à l’ensemble des programmes à la demande pour 5.99€/mois au lieu 11.99€/mois jusqu’au 30 avril, sans engagement. Passé cette date, le tarif promotionnel prend fin.

Il suffit de se rendre sur le canal 37 de votre Freebox, muni de votre code d’achat et de suivre les instructions s’affichant sur votre écran pour en bénéficier.

Avec cette option, vous aurez ainsi accès à OCS Max, avec des films et séries pour toute la famille, disponible sur le canal 37, mais pas seulement. Les fans de séries et cinéma indépendant pourront se rendre sur OCS City (canal 38), les amoureux de thriller, polar et d’horreur auront OCS Choc (canal 39) et ceux voulant voir ou revoir de grands classiques de cinéma pourront se rendre sur le canal 40 pour regarder OCS Géant. Tous les programmes de ces chaînes sont disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay.

Avalanche de promos sur Amazon Channels

C’est assez rare pour le noter, pas de moins de 7 services de SVOD disponibles dans Amazon Channels sur Prime Video bénéficient d’une promo importante pendant 3 mois voire 6 mois. Un bon plan pour les abonnés Freebox clients d’Amazon Prime et notamment les abonnés Freebox Delta pour qui Amazon Prime est inclus.

Le premier, Starzplay, est proposé à 1,99€/mois pendant 6 mois au lieu de 4,99€/mois. L’offre prend fin le 11 avril. Au total, cette plateforme propose 58 licences de séries (790 épisodes), 38 séries inédites et plus d’une centaine de films ainsi que de nouveaux titres chaque mois.

Fans d’horreur, vous serez servis. Le service de SVoD Shadowz passe lui aussi à 1,99€/mois pendant 6 mois au lieu de 4,99€. Ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma du genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités.

Suit ensuite le service Action Max, proposé à 0,99€/mois pendant 3 mois. celui-ci est 100% dédié au cinéma d’action et propose d’accéder en illimitée à une série de films renouvelés régulièrement. Editée par Mediawan de Xavier Niel, cette plateforme ne propose pas de contenus issus de la programmation linéaire de la chaîne Action.

Méconnu, Mubi a pourtant de quoi plaire en proposant chaque jour un film acclamé par la critique. La plateforme propose une sélection de films allant des longs métrages cultes aux chef-d’oeuvres du cinéma moderne, réalisés par les grands cinéastes d’hier et aujourd’hui. La programmation est issue des quatre coins du monde. Mubi est ainsi proposé à 0,99€/mois au lieu de 9,99€/mois pendant 3 mois.

Déjà présent sur les Freebox dans sa version “vidéo à la demande”, pour acheter ou louer des films, UniversCiné a lancé sa plateforme avec abonnement en septembre 2020 donnant accès à plus 800 films, avec un catalogue renouvelé chaque semaine. La plateforme, spécialisée dans le cinéma d’auteur à travers le monde, est ainsi proposée sur Prime Video à 0,99€/mois pendant 3 mois au lieu de 6,99€.

Vous retrouverez ainsi des oeuvres comme Volver ou Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, mais aussi du cinéma français avec Saint Amour ou les différents films de Tony Gatlif (Swing, Djam, Je suis né d’une cigogne…).

Et pour finir, une attention particulière à la jeunesse. Les deux services pour enfants Gulli Max d’M6 et Noggin de Nickelodeon Junior sont accessibles à 0,99€/mois pendant 3 mois.

Canal+ offert pendant 1 mois aux moins de 26 ans

Pour le confinement, Canal+ fait un cadeau aux étudiants avec un mois offert sur son offre dédiée aux moins de 26 ans.

Pour bénéficier de ce mois gratuit, idéal pour découvrir la programmation de la chaîne pendant le confinement, il suffit d’être âgé de 18 à 25 ans, jusqu’à la veille du 26e anniversaire et de scanner sa carte d’identité lors de la souscription. Il faudra faire vite car seuls les 100 000 premiers seront servis. A vous de tester s’il reste des places.

A l’issue de la période de 31 jours, l’abonnement prendra fin automatiquement. L’offre comprend un accès à Canal et Canal+ Décalé mais aussi à myCanal. Celle-ci est limitée à une copnnexion sur PC/Mac, smartphone, tablette, Fire TV, PS4, PS5, Xbox.

Un mois de Youboox Premium offert aux abonnés Free

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Découvrez Salto avec un mois offert, disponible sur votre Freebox Pop

La plateforme de SVOD 100% française est arrivée sur Freebox Pop, et vous pouvez profiter des vacances pour la découvrir. En effet, en vous abonnant, vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit. Si vous êtes séduits, il faudra ensuite vous acquitter d’une des 3 formule disponibles : la dite “solo” est affichée à 6,99€/mois pour un seul écran. La seconde offre baptisée “Duo”, pour deux écrans, est proposée à 9,99€/mois. Enfin, le forfait “tribu” pour la famille s’élève à 12,99€/mois pour 4 écrans.

Grosse promo sur deux packs TV à l’occasion du Ramadan

Pour le Ramadan, le pack Arabia est proposé à 2,99€/mois pendant trois mois, au lieu de 5,99€. Vous y retrouverez un ensemble de chaîne arabes pour les amoureux de la culture orientale, du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord. News, débats, émissions musicales, programmes pour enfants, Le Pack Arabia déploie une palette de programmes pour tous les goûts. Il comprend 12 chaînes, dont voici la liste :

Canal 555 : Ennahar TV

Canal 566 : El Hiwar El Tounsi

Canal 575 : Iqraa

Canal 659 : Carthage +

Canal 660 : PNC Food

Canal 666 :Mazzika

Canal 667 :Panorama Cinema

Canal 668 : Panorama Drama

Canal 670 : MBC Masr

Canal 671 : MBC Drama

Canal 672 : MBC3 (Melody Kids)

Canal 673 : MBC

Vient ensuite le pack Musulman, dont le prix passe à 1.99€/mois pendant trois mois, au lieu de 3,99€/mois. Il est dédié aux familles musulmanes et propose huit chaînes de télévision musulmanes culturelles et religieuses pour plonger dans les enseignements de l’islam. A noter d’ailleurs l’arrivée de deux nouvelles chaînes au sein de ce pack : Al Anis (Canal 675) et Al Majd Documentary (canal 676).

Canal 575 Iqraa

Canal 661 AM H Quran

Canal 662 AM Al Hadeeth

Canal 663 AM Space C.

Canal 664 Iqraa International

Canal 665 Azhari TV2

Pour profiter de ces promos, rendez-vous sur l’un des canaux idoine et munissez-vous de votre code d’achat pour vous abonner.

Amazon Prime gratuit pendant un mois pour tous les abonnés Freebox

La Freebox Révolution propose désormais Prime Video et une option dédiée à Amazon Prime. Ainsi, dorénavant, tous les abonnés Freebox (excepté Delta, puisque c’est inclus dans l’offre) peuvent découvrir gratuitement pendant un mois l’abonnement d’Amazon, sans engagement. Amazon Prime coûte 5.99€/mois et intègre de nombreux services dont la plateforme SVOD Prime Video ou encore la livraison rapide sur sa plateforme d’e-commerce (si vous cherchez des achats pour des activités en plein air…). Parmi ces services, certains proposent eux-même des promos, donc disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta

Abonnés Freebox Delta : le nouveau service Amazon Music HD est offert pendant 30 jours

De la haute définition sur plus de 60 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Musica lancé le 10 septembre en France « Amazon Music HD », à partir de 14,99€/mois.

Et bonne nouvelle, ce service est offert pendant un mois pour toute nouvelle souscription. Pour les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, découvrir gratuitement le le large catalogue d’Amazon Music HD peut être une bonne aubaine, encore plus pour la qualité sonore. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Abonnés Freebox Delta : de nombreux jeux PC offerts

Autre avantage d’Amazon Prime, les abonnés bénéficient d’une large sélection de jeux offerts via Prime Gaming. Le catalogue change souvent, avec des offres à durées variables, mais une fois le butin “récupéré”, il est à vous ! En avril, vous trouverez notamment de nombreux titres rétros, avec 8 jeux indés plus récents. Rendez-vous sur cette page pour faire votre sélection

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”. A noter que dans certains rares cas, une autre plateforme sera nécessaire.