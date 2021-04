Totalement fibrés : Les nouveautés qui devraient arriver chez Free, les opérateurs sont-ils réglo sur la 5G, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission nous faisons le bilan des nouveautés annoncées chez les sociétés soeurs de Free et qui devraient arriver chez tous. Free clash Orange sur la 5G, mais tous les opérateurs sont-ils vraiment honnête sur cette nouvelle technologie ? Et bien sur nous vous proposerons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.