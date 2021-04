Free sponsorise une équipe d’eSport

Après s’être incrusté sur le maillot des joueurs du Stade de Reims, l’opérateur de Xavier Niel débarque dans l’eSport en devenant le sponsor de la Team MCES.

Après le ballon rond, place aux manettes. L’équipe d’eSport marseillaise Team MCES a annoncé avoir décroché un nouveau sponsor : Free.

Après des négociations qui ont duré toute la nuit, nous sommes fiers de vous annoncer notre nouveau sponsor @free !!

Après des négociations qui ont duré toute la nuit, nous sommes fiers de vous annoncer notre nouveau sponsor @free !!

Merci à la commu, on vous aime 😘

Déjà soutenue par EDF , cette structure est présente au sein de plusieurs compétitions, notamment sur League of Legends, Fortnite, mais aussi Rocket League ou encore Fifa. Ainsi, pour les fans de LFL, vous pourrez voir apparaître un logo Free sur les maillots de vos joueurs marseillais préférés. Et qui sait, voir à travers le prochain match MCES / Vitality un choc Orange contre Free pour les plus imaginatifs.