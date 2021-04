Le Google Play Store fait peau neuve et déploie une interface plus ergonomique

Google déploie en ce moment une nouvelle version de son magasin d’applications. La dernière grosse mise à jour datait de mai 2019.

Fini le fameux menu hamburger matérialisé par 3 traits. Vous le retrouviez à gauche de votre écran sur l’accueil du Google Play Store. La firme de Mountain View a fait le choix de réunir l’ensemble des fonctions dans un seul et même endroit. Désormais accéder à vos applications, vos paiements et abonnements et l’ensemble des éléments de gestion depuis le profil utilisateur, est un jeu d’enfant. À la place du menu hamburger, vous retrouverez l’icône loupe afin de rechercher vos applications sur le Play Store.

Au travers de ces changements, Google souhaite simplifier l’expérience utilisateur. Ces changements améliorent également l’ergonomie de l’application puisque tout est centralisé dans le profil utilisateur. Le programme de fidélisation Play Points est aussi mis beaucoup plus en avant depuis le déploiement de la version 24.7.20-21 du Google Play Store. Lorsque vous effectuez des achats vous gagnez des Play Points que vous pourrez réutiliser sous forme de crédit dans les jeux free To play.