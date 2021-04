Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #163

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Aux frontières du réel, “je vais appeler internet et leur dire de faxer les numéros”, X-Files en 1995 !

Ça va beaucoup moins bien marcher comme ça !

Un élu municipal nous a sorti un jour s’il était possible d’enterrer les antennes. Phil 😷 (@Amnysphere) April 8, 2021

Non ce Server Delta n’est pas au four ! Il est en mode confiné !

c’était une mauvaise idée de mettre la #Freebox Delta dans l’armoire Rack. Le WiFi n’aimait pas être confiné 🙄 https://t.co/Vg6HVA5Bzv Guénaë l Voisin (@solarpace) March 31, 2021

Free se lâche en Vendée !

Quand Free renvoie un abonné vers un tutoriel d’Univers Freebox. Promis, on ne prend pas la grosse tête.