Radio France et Bayard vont proposer une enceinte connectée à destination des enfants

De l’association de Radio France, Bayard et de la Caisse des dépôts va naître une enceinte connectée à destination des enfants.

Cette semaine Radio France a discuté de ce projet d’enceinte connectée pour enfant durant un CSE.

Cette enceinte a pour but de répondre à la demande des parents voulant éloigner leurs enfants des écrans tout en pouvant les laisser naviguer dans un univers proposant des contenus sécurisés et adaptés. Parmi ces services, on pourra retrouver Spotify ou Deezer. De plus l’association avec Bayard permet d’accéder à son catalogue de “J’aime Lire “, “Astrapi “, ” Pomme d’Api ” qui va pouvoir se lier au savoir-faire de Radio France concernant les contenus audios.

D’après “La Correspondance de la presse”, au titre d’initiatives du ministère de la Culture, la Caisse des dépôts apporterait 1,4 million d’euros. Ses deux autres partenaires participeront à hauteur de 350 000 euros chacun. À terme cette association entrainerait la création d’une société commerciale. Quoi qu’il en soit, l’Autorité de la concurrence a validé l’ensemble du projet début mars. L’enceinte serait payante tout en proposant des contenus gratuits et d’autres moyennant un abonnement. Ceci en ferait la première enceinte connectée 100% pour enfants.

Source : Frandroid