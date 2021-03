Choc de smartphones 5G chez Free Mobile : Samsung Galaxy A42 ou Oppo Reno4 Z ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 379 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A42 et Oppo Reno4 Z, deux modèles 5G proposés à 379 euros et dont vous retrouverez les tests complets en cliquant sur les liens. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Oppo

Les diagonales d’affichage sont les mêmes. L’encoche et le double poinçon sont aussi intrusifs l’un que l’autre dans le contenu. Le Samsung a bien la technologie AMOLED comme argument pour les plus belles couleurs et les meilleurs contrastes, mais l’Oppo profite de la meilleure définition et du taux de rafraîchissement plus rapide. Le Reno4 Z remporte donc cette manche.

Notre classement :

Oppo Reno4 Z (6,57 pouces, IPS, FHD+, 120 Hz et double poinçon) Samsung Galaxy A42 (6,6 pouces, AMOLED, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo

Le Samsung Galaxy A42 propose un processeur légèrement plus rapide, mais l’Oppo Reno4 Z embarque deux fois plus de mémoire vive, pour plus de souplesse en multitâche. Le Reno4 Z remporte cette manche. Dans les deux, on parle d’une plate-forme compatible avec la 5G.

Notre classement :

Oppo Reno4 Z (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 800 avec 8 Go de RAM) Samsung Galaxy A42 (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM)

La photo : Samsung

Quatre capteurs photo au dos, dont un principal 48 Mégapixels, pour les deux smartphones. Samsung a toutefois moins recours aux capteurs photo 2 Mégapixels dont se sert Oppo pour gonfler la fiche technique. Le point revient donc à Samsung.

Notre classement :

Samsung Galaxy A42 (48/8/5/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 Z (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung

15 ou 18 Watts, les deux smartphones proposent la même puissance de charge. D’ailleurs, pas de charge sans-fil pour les deux. Samsung propose toutefois une batterie 25 % plus grosse que celle retenue par Oppo. Un atout pour ceux qui cherchent la tranquillité d’esprit lorsqu’ils restent loin d’une prise secteur.

Notre classement :

Samsung Galaxy A42 (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo Reno4 Z (batterie 4 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo Reno4 Z

Avec son écran mieux défini et plus fluide, ses meilleures performances et sa polyvalence en photo, l’Oppo s’intéresse plus intéressant pour les amateurs de multimédia. Si sa batterie permettra de passer la journée sans encombre, ceux recherchant avant tout l’autonomie trouveront davantage chaussure à leur pied avec le modèle Samsung permettant d’envisager plus facilement les 2 jours. Les deux ont un stockage 128 Go et une connectique mini-jack.