Concours Univers Freebox : avez-vous gagné un Oppo Reno4 Z ?

Résultats du concours lancé par Univers Freebox pour remporter un smartphone 5G d’Oppo.

Samedi dernier, nous avons lancé un petit jeu pour vous faire gagner le Oppo Reno4 Z, que la marque nous a proposé de faire gagner à nos fidèles lecteurs après son test. Pour participer, il suffisait de trouver la date du lancement du service télésite par Free.

La bonne réponse était donc bel et bien le 6 mai 2008.Pour rappel, ce service permettait à tous les abonnés Freebox haut-débit de partager leur site web sur leur télévision et aux autres Freenautes s’ils le souhaitaient. Il suffisait pour cela d’enregistrer le site web avec un nom et une description sur la Freebox. Il était également proposé aux utilisateurs du service “TV perso” d’intégrer leurs vidéos sur leurs télésites.

Vous avez été nombreux à donner la bonne réponse, mais le tirage au sort a retenu zen64. Nous le contacterons via Freezone pour récupérer les coordonnées et lui envoyer son tout nouveau smartphone 5G.