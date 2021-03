NRJ Mobile dégaine un forfait 100 Go à prix cassé avec iPhone offert

Visiblement, les ventes privées Free Mobile continuent d’inspirer la concurrence. NRJ Mobile propose en effet un forfait mobile 100 Go à prix cassé incluant de surcroît un iPhone 8 offert. Jusqu’au 4 avril 2021, NRJ Mobile, désormais dans le giron de Bouygues Telecom, propose un forfait mobile avec un engagement de 24 mois. Facturé 12,99 euros par mois, celui-ci comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data utilisables en 3G ou 4G, selon la couverture disponible. À cela s’ajoute un iPhone 8 64 Go gris sidéral reconditionné “excellent état”. Le roaming est également au programme. Le forfait permet les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM. Une enveloppe data de 10 Go est par ailleurs disponible depuis ces mêmes zones. Comme Auchan Telecom ou Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, récemment devenu filiale du groupe Bouygues Telecom.