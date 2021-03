Android : bug de Gmail et nombreuses applications, voici comment le résoudre

Plusieurs applications mobiles plantaient systématiquement dues à un dysfonctionnement dans un composant essentiel d’Android.

Les utilisateurs de smartphone Android ont dû se rendre compte que Google Chrome, Gmail ou certaines autres applications plantaient de façon inopinée depuis le début de la journée. Ce problème vient de WebView et plus précisément de sa dernière mise à jour. WebView est une application installée par défaut sur tous les appareils Androidet permet a n’importe quelle application d’afficher des pages web.

Suite à de nombreuses remontées de la part d’utilisateurs sur DownDetector et les réseaux sociaux, la firme de Mountain View a pu identifier le problème et l’a même d’ores et déjà résolu comme l’indique cette page dédiée à l’état de fonctionnement des services Google.

Afin de résoudre ce problème, Google a publié un correctif rapidement. Afin de l’installer,veuillez vous rendre dans le Play Store et recherchez ” Android System WebView” et faites la mise à jour. Google précise qu’il faut effectuer la même manipulation pour Google Chrome.

Source : Numerama