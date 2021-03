Choc des offres pro : que vaut la Freebox Pro face à Orange, SFR et Bouygues ?

Téléphonie Fixe

2 lignes incluses Appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine, USA et vers les fixes de + de 100 destinations.

1 ligne incluse Appels illimités vers fixes et mobiles en France / Europe / Suisse et vers fixes de plus de 110 pays .

1 ligne incluse Appels illimités vers fixes et mobiles en France