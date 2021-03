Smartphones : Asus sort l’artillerie lourde pour les joueurs, Oppo dévoile trois modèles 5G, Huawei propose du réchauffé

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : trois modèles taillés pour le jeu mobile chez Asus, trois modèles 5G chez Oppo et un modèle rafraîchi chez Huawei.

Cette semaine, Asus a renouvelé sa famille de smartphones ROG destinée aux gros joueurs sur mobile avec des Rog Phone 5, Rog Phone 5 Pro et Rog Phone 5 Ultimate. Ils partagent un dernier Snapdragon 888, chipset dernier cri de Qualcomm, un écran AMOLED 6,78 pouces FHD+ 144 Hz, un capteur photo principal de 64 Mégapixels et une batterie 6 000 mAh supportant la charge 65 Watts. La différence se jouera au niveau des quantités de mémoire vive et de mémoire de stockage, le modèle Ultimate proposant ainsi 18 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Le ROG Phone 5 débarquera dès le mois de mars, le Rog Phone 5 Pro en avril et le Rog Phone 5 en mai. Les prix oscilleront entre 799 euros pour le Rog Phone 5 en configuration 8/128 Go et 1 299 euros pour le Rog Phone 5 Ultimate en configuration 18/512 Go.

De son côté, Oppo a présenté trois smartphones avec des Find X3 Lite, Find X3 Neo et Find X3 Pro. Le Find X3 Lite propose un chipset Snapdragon 765G, un écran AMOLED FHD+ 90 Hz, un capteur photo 64 Mégapixels et une batterie 4 300 mAh rechargeable en 65 Watts. Le Find X3 Neo permet de passer à un chipset Snapdragon 865 plus véloce, tandis que le Find X3 Pro permet de passer à un chipset Snapdragon 888 dernier cri et à un AMOLED QHD+ 120 Hz. Il ajoute par ailleurs la charge sans-fil en 30 Watts. Ces smartphones arriveront fin mars aux prix respectifs de 449,90, 799,90 et 1 149,90 euros. Le constructeur nous a confirmé que le premier rejoindra d’ailleurs la boutique Free Mobile.

Quant à Huawei, il a annoncé un Mate 40E, une version rafraîchie du Mate 40 de fin 2020 équipée d’un chipset Kirin 990E et d’un capteur photo 64 Mégapixels. On retrouve outre cela l’écran OLED 6,5 pouces FHD+ 90 Hz débordant sur les tranches, le capteur 13 Mégapixels pour les selfies et la batterie 4 200 mAh rechargeable avec une puissance de 40 Watts. Côté logiciel, on a une interface EMUI 11 basée sur Android 10. Reste maintenant à voir si ce smartphone s’invitera à l’international. Il ne joue pour l’instant qu’à domicile.