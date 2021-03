Orange met un pied dans la bataille des prix et lance une offre mobile à moins de 10€ mais…

Un forfait 4G 70 Go à 9,99€/mois, Orange sort de sa zone de confort et se prend pour Sosh, enfin seulement la première année.

C’est suffisamment rare pour le noter, Orange entre dans la bataille des prix sur le mobile. Jusqu’au 29 avril, l’opérateur historique brade son forfait 70 Go avec un engagement d’un an. Son prix, 9,99€/mois pendant un an. Bémol, au bout des 12 mois, il faudra débourser 34,99€/mois ou résilier et partir à la concurrence.

A l’heure où Sosh, Red by SFR, B&You et Free Mobile se livrent bataille sur les forfaits intermédiaires, cette promotion a de quoi séduire les utilisateurs désireux de jouir des performances de la 4G d’Orange, dont le réseau est considéré comme le meilleur depuis 10 ans par l’Arcep, mais profiter du service clients de l’opérateur historique.

Dans le même temps, Orange pense aussi à la convergence en proposant aux clients Pack Open ( Livebox+mobile), son forfait 70 Go 5G avec OCS mobile offert pendant 6 mois et le multi-SIM, au prix de 14,99€/mois la première année puis 29,99€/mois. L’offre est disponible jusqu’au 7 avril.