L’école 42 accueille désormais 46% de filles et prône la parité

La parité en forte augmentation ces dernières années à l’école 42. Les filles sont désormais 46% en 2021 contre seulement 15% en 2018.

En octobre dernier l’école de code fondée par Xavier Niel accueillait Camille Lucas, la nouvelle directrice déléguée chargée de l’inclusion et de la diversité. Les femmes occupent désormais là quasiment la moitié des sièges présents dans la grande salle de travail.

En février dernier, l’école 42 a accueilli 46% de femmes, un record rendu possible grâce aux actions menées depuis plusieurs années. Des actions comme des cours de codes dans les écoles primaires, des sessions d’information dans les collèges ou l’organisation d’évènements comme “La Tech pour toutes”. Tout cela s’associe à l’énorme travail de terrain et collectif mené par Sophie Viger, directrice générale depuis fin 2018. Le but est aussi de faire ce message : “les métiers du numérique ne sont pas des bastions masculins”. Camille Lucas insiste sur le fait que “ce n’est pas une question de compétence ni de talent, mais une question de confiance en soi. Trop de femmes croient encore qu’elles n’ont pas le potentiel pour devenir développeuses“.

Pour rappel 42 est gratuite et basée sur l’échange entre élèves (sur le principe du peer-to-peer), il n’y a donc ni cours ni professeurs. Chaque élève peut donc se former à son rythme, permettant aux mamans célibataires, décrocheuses scolaires ou réfugiées de valider le tronc commun en 5 ou 18 mois. Par exemple, Estelle, 22 ans n’a pas le bac et occupait un poste de serveuse avant la fermeture des bars à cause de la pandémie. Cette dernière a souhaité “saisir cette chance d’un nouveau départ” en intégrant une formation au métier de développeuse. Estelle n’a pas été retenue à la dernière session, mais compte bien retenter sa chance courant mars.

Source : Le Parisien