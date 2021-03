Tuto vidéo Univers Freebox : découvrez toutes les possibilités et comment utiliser Free Ligue 1 Uber Eat sur Freebox et mobile

Régulièrement, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons au service Free Ligue 1 Uber Eat, disponible sur les Freebox et également sous forme d’application mobile. Détenteur des droits pour la diffusion de tous les matches sous forme d’extraits en quasi-direct (meilleurs actions, les buts et les résumés, système de notifications) de la Ligue 1 jusqu’en 2024, Free propose également dans son service, une kyrielle de contenus exclusifs (émissions, podcasts, interviews etc), que nous vous proposons de découvrir.

