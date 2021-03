IMAN : des perturbations sont actuellement en cours sur le réseau Free Réunion (TELCO OI)

Depuis ce matin, certains Freenautes Réunionnais n’ont plus de réseau mobile sur l’île. Selon nos informations cela est principalement dû aux intempéries et aux orages provoqués par la dépression Iman, impactant le réseau électrique EDF Réunion. Les secteurs concernés par ces problèmes de réseau sont majoritairement situé dans l’ouest et le sud de l’île. Météo France a enregistré pas moins de 3 000 impacts de foudre sur l’île la nuit dernière : Pour le moment, il n’y a pas d’information concernant le délai de rétablissement du réseau, mais pour ce genre d’incident, le retour à la normale est généralement effectué sous quelques heures.