Insolite : découvrez une carte de couverture mondiale en 2G/3G/4G

Vous êtes vous déjà demandé à quel point les autres pays du monde étaient couverts en réseau mobile ? Tel est le but de la carte “Cell Tower Distribution”, et le résultat vaut le détour.

Regrouper les données d’antennes déployées à travers le monde pour en faire une carte du monde des réseaux mobiles. Le site web alpercinar.com met à disposition une carte en Open Data présentant la couverture 2G/3G/4G à travers le globe.

Le résultat est surprenant, et les données sont accessibles en téléchargement gratuit. Vous pouvez ainsi vous balader dans divers pays pour voir où se trouvent les coins de la carte les moins couverts. Il est possible de zoomer assez précisément jusqu’à discerner une agglomération de taille moyenne. La carte est également, en quelques sortes, interactive. En effet en déplaçant votre souris sur la map, vous voyez un carré apparaître à la place de votre curseur. Le tableau en bord de carte vous indique alors le nombre d’antennes activées dans cette zone.

Seules les technologies (LTE, UMTS, GSM ET CDMA) sont indiquées, la carte n’allant pas jusqu’à préciser les fréquences utilisées. On regrettera cependant l’absence d’informations concernant la 5G. Les amateurs d’informatique pourront découvrir également l’entièreté du processus de récolte et de traitement des données, via un algorithme particulier, en faisant défiler la page vers le bas.