Smartphones disponibles chez Free Mobile : quel modèle choisir avec un budget maximal de 200 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles chez Free Mobile. D’ailleurs, que peut-on y trouver en ce moment pour 200 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone en passant par la boutique de l’opérateur pour profiter d’un paiement en plusieurs fois sans frais.

Notre sélection s’intéresse aujourd’hui aux budgets serrés, avec un maximum de 200 euros en poche. À ce tarif-là, inutile pour l’instant d’espérer avoir la 5G, qui n’en est de toute manière qu’à ses débuts en France. Bonne nouvelle pour ceux préférant l’écosystème iOS, il y en a également pour eux.

L’Alcatel 1S 2020 prouve que l’on peut avoir une bonne expérience même avec un smartphone à tout petit prix. Le design est daté, la finition sans prétention, la photo passable et la charge un peu longue, mais l’essentiel est là : aucune grosse frustration au quotidien, un support de la 4G 700 MHz chère aux abonnés Free et une autonomie correcte. On peut même s’amuser un peu à des jeux à la mode comme Call of Duty Mobile, avec bien évidemment des graphismes au minimum.

Même impression en effet qu’avec le 1S 2020 évoqué plus haut : de l’entrée de gamme, mais pas d’expérience horrible. L’Alcatel 3L 2020 permet d’avoir assez de fluidité au quotidien et de jouer occasionnellement, offre un peu de polyvalence en photo avec le triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière et permet de tenir 2 jours loin du secteur. Là encore, on a la 4G 700 MHz.

Xiaomi Redmi Note 9 : une valeur sûre pour 179 euros

Difficile de reprocher quelque chose au Redmi Note 9 au regard du prix serré et des prestations. Il offre une belle expérience utilisateur, sans défaut majeur. Cerise sur le gâteau : le fabricant l’accompagne d’accessoires, dont un chargeur plus puissant que nécessaire, des écouteurs de bonne facture et une coque de protection certes basique, mais que certains fabricants ne fournissent même pas avec leurs modèles haut de gamme. Le Redmi Note 9 fait honneur à ses prédécesseurs en s’affichant comme une valeur sûre à conseiller aux petits budgets. D’autant plus que son prix a baissé depuis sa sortie.

Oppo A53s : un smartphone à 199 euros avec plusieurs arguments intéressants Oppo a également une proposition intéressante pour les petits budgets avec son A53s. Pour un smartphone à 199 euros, l’Oppo A53s a quelques arguments à faire valoir comme son écran fluide (90 Hz), son rendu audio stéréo bienvenu en multimédia, son stockage plutôt confortable (128 Go), sa très bonne autonomie (5 000 mAh) et sa charge filaire assez rapide (18 Watts). On aime aussi la partie logicielle épargnée par les bloatwares. Sur ce segment tarifaire, il faut toutefois faire des compromis sur la photo et les performances en multimédia. Le test du Oppo A53s

Pour ceux voulant un smartphone iOS

iPhone 6S : un smartphone Apple à 139 euros

Si vous préférez l’écosystème iOS, mais avez un budget serré, la boutique Free Mobile propose un iPhone 6S 16 Go reconditionné à 139 euros en partenariat avec PRS. On a un écran 4,7 pouces, une compatibilité 4G, un capteur photo principal de 12 Mégapixels, un lecteur d’empreintes Touch ID et une connectique Lightning. Ce modèle fait partie des iPhone compatibles avec iOS 14, la dernière version de l’OS mobile d’Apple.