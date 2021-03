Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… 10 ans d’amitié entre Free et Orange sur le mobile, la TNT sur tous les postes…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

2 Mars 1995 : Yahoo voit le jour

C’est l’anniversaire d’une entreprise qui aurait pu concurrencer Google, mais qui a loupé le coche. Yahoo été créée le 2 mars 1995, un an après que le premier site internet a été mis en ligne. Au fur et à mesure de son évolution le site Yahoo a même été le site web le plus visité au monde en 2004, mais a manqué plusieurs occasions pour devenir leader incontestable du marché. Saviez-vous par exemple qu’il aurait pu racheter l’algorithme de Google à ses fondateurs avant même la création de l’entreprise ?

Si vous voulez en savoir plus sur la descente aux enfers de Yahoo, vous pouvez regarder cette vidéo d’Un Créatif, relatant sa création et ses “mauvais” choix

3 Mars 2011 : Free signe avec Orange pour l’itinérance 2G, étendu à la 3G

C’est un engagement qui définira en grande partie ce qu’est encore le réseau de Free : les premiers pas vers l’itinérance ont été faits le 3 mars 2011. Orange s’engageait ainsi à permettre l’itinérance du réseau Free Mobile sous réserve que celui-ci couvre 25% de la population. Cette itinérance prendra fin le 31 décembre 2022 après avoir été prolongé en 2020. Cette année signe donc les 10 ans de l’accord entre Free Mobile et Orange.

3 Mars 1847 : Naissance d’Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone

On ne parle pas beaucoup des inventeurs dans cette chronique, mais s’il y en a un à évoquer, c’est bien sûr Graham Bell. Cet homme né en Ecosse et qui sera naturalisé Américain est majoritairement connu comme l’inventeur du téléphone. Si depuis 2012, l’antériorité d’un inventeur italien nommé Antonio Meucci est reconnue, l’histoire retiendra plus le nom de Graham Bell, né le 3 mars 1847.

Voici pour l’occasion une petite vidéo comique portant sur l’inventeur.

06 Mars 2008 : Free lance télésite

Free lance le 06 mars 2008 une nouvelle fonctionnalité innovante : Télésite. Le service permettra à tous les abonnés Freebox haut-débit de partager leur site web sur leur télévision et aux autres Freenautes s’ils le souhaitent. Il suffisait pour cela d’enregistrer le site web avec un nom et une description sur la Freebox. Il était également proposé aux utilisateurs du service “TV perso” d’intégrer leurs vidéos sur leurs télésites. Le service n’avait jamais réellement décollé, malgré quelques sites connus comme Tivio et ont été supprimés le 10 janvier 2017.

07 mars 2008 : TNT pour tous

Depuis le 07 mars 2008, les commerçants n’étaient plus autorisés à vendre des postes de télévision qui ne comportaient pas un adaptateur intégré pour capter la télévision numérique terrestre (TNT). Il s’agissait de l’application du projet de loi nº 2007-309 relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat. La loi laissait un délai de 12 mois au termes desquels “les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national devront intégrer un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre“.