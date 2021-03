Pour ceux qui n’ont pas Netflix, Free propose une sélection de ses plus grands succès accessibles gratuitement sur Freebox Pop, mini 4K et Révolution

Vous pouvez dès à présent découvrir certains programmes de Netflix gratuitement sur votre Freebox, sans compte et sans engagement, pendant 15 jours.

Envie de parcourir le catalogue du plus gros service de SVOD au monde sans payer ? Free vous permet désormais de découvrir les plus grands succès de la plateforme directement depuis l’application Netflix sur Freebox mini 4K, Révolution et Pop. Pour en profiter, il suffit simplement de redémarrer votre player, puis de vous rendre sur l’application Netflix (via le Canal 103 ou en cliquant sur le bouton Netflix de votre télécommande Freebox Pop).

Vous pouvez ainsi découvrir, sans avoir à créer de compte, les trois premiers épisodes de séries comme Stranger Things, Sex Education, Lupin, Family Business ou encore plan Coeur. Et pour les fans de longs-métrages, des programmes comme Voyage vers la Lune ou The Kissing Booth sont également disponibles. A noter, cette offre est valable pendant 15 jours, du 2 mars au 16 mars 2021.