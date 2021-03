Abonnés Freebox Delta : 4 nouveaux jeux PC gratuits pour vous grâce à Prime Gaming, de nombreux titres encore à saisir

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeu vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Twitch en mars mais aussi après !

Strata et ses casses-têtes disponible jusqu’au 5 mars

Prêt à relever le défi de ce jeu assez unique ? Dans Strata, le but est d’entrelacer stratégiquement des rubans de couleurs pour reproduire le modèle. Stratégie et réflexions seront au rendez-vous pour enchaîner correctement vous coups et percer les combinaison récurrentes pour affûter votre expertise. Du casse-tête et une direction artistique tout en sobriété, à tenter !

Adventure of Chris, le plate-former tout en rondeur dispo jusqu’au 12 mars

Dans ce jeu de plateformes inspiré des classiques rétro, vous incarnez un garçon ordinaire, un peu enrobé, aux superpouvoirs farfelus. Lancez-vous dans une grande aventure face à une foule de méchants plutôt bizarres et tentez de sauver le monde !

The Academy : First Riddle et ses mystères à découvrir

Amateurs de jeux d’énigme, vous allez être servis. Jusqu’au 19 mars prochain, vous pouvez récupérer ce jeu dans lequel vous incarnez Sam, un étudiant de première année de l’Académie Arbor, lieu où mystères et excellence vont de pair. Relevez tous les défis de votre école avec l’aide des amis que vous vous ferez en chemin.

Sine Mora Ex, du shooting à l’ancienne dispo jusqu’au 26 mars prochain

Plus fan d’action nerveuse ? Alors Sine Mora Ex est fait pour vous. Dans ce jeu de tir en vue latérale, inspiré des classiques du genre, vous devrez jouer avec le temps pour atteindre les meilleures performances. Une mode histoire pour les fans de scénario et un mode arcade pour ceux visant le high-score, du fun au rendez-vous.

Vous pouvez également découvrir une sélection de 21 jeux à saisir jusqu’au 31 mars, déjà mis à disposition en février dernier. Il y a du choix parmi lesquels :

La saga Metal Slug

Blazing Star

Samurai Shodown II et V

Ironclad

Shock Troopers 2nd Squad

Plusieurs volets de The King of Fighter

Et bien d’autres, si vous les avez manqué le mois dernier !

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta.

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”. A noter que dans certains rares cas, une autre plateforme sera nécessaire, comme pour Battlefield 3 en décembre dernier.