Canal+ proposera de la réalité virtuelle sur myCanal dimanche prochain

Une vue sur le match comme si vous y étiez. MyCanal annonce , en association avec l’Orange Vélodrome, une nouvelle expérience de visionnage pour suivre le match opposant l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Au coeur de la rencontre, ou presque. Les abonnés Canal+ pourront assister à l’une des rencontres iconique de la Ligue 1 au plus près de l’action, grâce à la réalité virtuelle.

Si l’expérience de visionnage était déjà complétée par le fameux mode expert de la plateforme (avec temps forts, statistiques, notes etc), cette fois Canal va un cran au dessus en proposant une immersion totale, grâce à quatre caméras 360° très haute définition. Disposée derrière chqaue banc de touche et chaque but, elles couvrent ainsi l’espace de jeu et même plus, pour vous transformer en véritable spectateur dans le stade tout en restant au chaud dans votre canapé.

La mise en place de ce dispositif a été réalisée en collaboration avec les équipes d’Orange. La rencontre aura lieu dimanche et sera commentée par Paul Tchoukriel et Habib Beye.