Free Mobile : entre pragmatisme et inquiétudes face une future antenne-relais

Le projet d’implantation d’une antenne-relais Free Mobile n’a pas encore abouti. La commune affiche sa confiance pour la suite, mais elle doit encore rassurer les riverains inquiets.

Free voudrait une antenne-relais dans la rue de la Ruellette, à Marquise, commune du Pas-de-Calais, afin d’y améliorer sa couverture dans la zone. L’opérateur de Xavier Niel n’a toutefois pas encore obtenu l’accord de la mairie. Et pour cause, puisque le projet ne fait pas l’unanimité.

“Rien n’est encore décidé. Nous voulons être certains qu’aucun danger ne pourrait mettre en péril la santé des habitants”, explique le maire Bernard Évrard. “Le document qui a été présenté répond aux conditions d’urbanisme en vigueur”, ajoute-t-il. La mission consiste pour l’instant à rassurer une partie des habitants, certains ayant fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis de l’antenne. “J’ai reçu un couple riverain qui trouve que cette antenne comporte des risques”, explique en effet l’élu.

D’autres font preuve de pragmatisme. “Il faut vivre avec son temps. Je suis moi-même utilisateur Free et je me rends compte que le réseau sature par moments. Je pense que ce projet sera accepté”, indique Daniel Andreilleu, conseiller municipal et proche voisin du lieu d’implantation envisagé pour accueillir l’équipement du telco.

Source : La Voix du Nord