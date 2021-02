Clin d’oeil : marre de cette pub qui “Pop” tout le temps et n’importe où

Après “Le petit bonhomme en mousse” et “Libérée, délivrée” c’est tour de la pub Freebox Pop d’être le cauchemar des parents.

La musique reste dans la tête, la publicité tourne en boucle à la télévision française depuis 7 mois et le lancement du nouveau bébé de Free. Il faut aujourd’hui l’avouer, le spot publicitaire de la Freebox Pop peut s’avérer diabolique, agaçant voire insupportable pour certains ou au contraire exaltant pour d’autres, souvent plus jeunes, qui adorent à chanter à tue-tête “pop, pop pop pop”.

Pour un père de famille, c’est l’overdose : “Mes gosses se lèvent et sautent partout dès que la pub Freebox Pop passe à la télé. Je sais plus quoi faire. Help !”, confie t-il sur Twitter. Un appel à l’aide qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Sadique, Free lui a répondu : “Est-ce qu’ils chantent aussi “Pop, pop pop pop”.

Est-ce qu’ils chantent aussi “Pop, pop pop pop … 🎶” ? https://t.co/0cM9mfb7pu Free (@free) February 26, 2021

Douce ironie, la pub de la Pop est également diffusée à La Réunion. Seul hic, les Freebox sont toujours aux abonnés absents sur l’île. De quoi faire réagir notre correspondant sur place.