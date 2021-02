Auchan Telecom : deux forfaits mobiles 60 et 80 Go à prix cassé

La marque Auchan Telecom, récemment tombée dans le giron de Bouygues Telecom, propose deux forfaits mobiles 60 et 80 Go à des prix promotionnels. Pas de 5G, par contre pour eux. Uniquement de la 4G. Auchan Telecom propose en ce moment des forfaits mobiles 4G avec 60 et 80 Go de data (débit réduit au-delà), à respectivement 7,99 et 4,99 euros par mois. Sans engagement, ces séries limitées incluent les appels, SMS et MMS illimités. Dans le premier cas, le tarif vaut pour 12 mois, avant de passer à 14,99 euros, et l’offre est valable jusqu’au 1er mars 2021. Dans le second, le prix passe à 16,99 euros après 6 mois et la promotion vaut jusqu’au 1er mars 2021. Notez enfin qu’il faudra prévoir 10 euros pour la carte SIM triple découpe, avec un paiement au moment de la commande. Comme NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Elle utilise pour rappel les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.