Offert pendant 1 mois aux abonnés Free, Youboox se met à jour avec plusieurs nouveautés

L’expérience utilisateur se voit améliorée sur la version iOS du service de lecture en ligne, notamment autour des bonus audio.

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Un mail leur est actuellement envoyé pour leur permettre de bénéficier de cette promo via une page dédiée.

Des nouveautés sur iOS

Pour les nouveaux et anciens abonnés, la version iOS du service de lecture en ligne, vient de recevoir une nouvelle mise à jour pour améliorer davantage l’expérience utilisateur. “Vous pouvez maintenant retrouver toutes les informations concernant votre abonnement Youboox dans l’espace “Mon offre” dans les paramètres de l’application”, annoncent les développeurs.

Pour les abonnés Youboox One et Premium, le nombre de bonus audio disponibles dans le cadre de leur abonnement sont désormais disponibles et à découvrir dans l’espace “Mes Livres”. “En activant les notifications Youboox dans les paramètres de votre téléphone, soyez avertis dès que vous recevez votre nouveau bonus audio mensuel”, précise par ailleurs le service. Enfin, il est à présent possible d’identifier beaucoup plus facilement les livres audio nécessitant un bonus audio avec le rajout d’une pastille “Bonus” sur la fiche titre.