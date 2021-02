Après 42, Xavier Niel va lancer une école gratuite d’agriculture, la plus grande au monde

Investisseur hyperactif et mécène de l’école 42, Xavier Niel va financer “Hectar” une école gratuite qui devrait former à partir de septembre 2021, près de 2000 agriculteurs par an.

Un projet de plus pour Xavier Niel. Pas si étonnant que cela au vu des engagements récents du fondateur de Free, comme la création d’un Spac avec Matthieu Pigasse afin de devenir un acteur européen important dans la production et la distribution de biens de consommation durables. On pense aussi à son intérêt pour la cause animale et son soutien dans un référendum d’initiative partagée lancé avec Hugo Clement (journaliste pour France Télévisions), Jacques Antoine Granjon (fondateur du site Vente-privée) et Marc Simoncini (Meetic).

Sur sa lancée, Xavier Niel va désormais financer la sortie de terre d’une école unique en son genre dans les Yvelines, révèle Capital. Baptisée “Hectar’, celle-ci prendra place à 50 minutes de Paris au sein du domaine de la Boissière racheté il y a deux ans près de 18,4 millions d’euros. L’objectif, y faire naître le plus grand campus agricole au monde.

Le Domaine de la Boissière où près de 300 ha sont déjà dédiés à l’agriculture biologique

Réparti sur plus de 600 hectares, l’établissement encore en travaux, accueillera d’ici septembre prochain sa première promotion. Au total, 2000 étudiants seront formés chaque années aux métiers agricoles et à la reprise d’exploitation. A l’instar de l’école 42, la formation sera gratuite et ouverte à tous.

A la tête d’Hectar, officiera Audrey Bourolleau, ancienne conseillère agriculture d’Emmanuel Macron à l’Elysée. Cette école serait opérée par une structure créée à cet effet “S4H”. Cette dernière est détenue à 51% par la directrice et à 49% par NJJ Exclusive, la société personnelle de Xavier Niel. Après les codeurs, le fondateur de Station F va faire pousser des agriculteurs.