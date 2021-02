Google déploie 6 nouvelles mises à jour sur Android, pour des smartphones plus sûrs et plus pratiques

Fin de l’année dernière, Google annonçait déjà l’ajout de 6 nouvelles fonctionnalités sur Android. La firme de Mountain View réitère et annonce l’arrivée de 5 nouvelles fonctionnalités axée sur la sécurité et la praticité.

En constante évolution, Google enrichit son système d’exploitation Android de nombreuses fonctionnalités. Voici un petit aperçu de ces 5 nouveautés.

1- Google ajoute un système de vérification de mot de passe sur tous les appareils utilisant Android 9 et version supérieure. C’est-à-dire que l’ensemble des mots de passe enregistrés dans votre compte Google. Lorsque vous utiliserez un de vos mots de passe, vous serez en capacité de savoir si ce dernier est compromis. Google comparera vos informations d’identification à une liste de mots de passe déjà compromis. S’il s’avère que si un ou plusieurs de vos mots de passe font partie de cette liste, Google vous contactera afin de vous alerter et vous guider pour modifier le mot de passe corrompu.

2- Sur Google Messages, il vous sera bientôt possible de planifier l’envoi de SMS avec les appareils fonctionnant sous Android 7 et versions plus récentes. Son fonctionnement est simple, après avoir rédigé votre message, il suffit de maintenir le bouton d’envoi, une fenêtre s’ouvrira et vous pourrez sélectionner la date et l’heure d’envoi du SMS. Pour bénéficier de la planification d’envoi de messages, il faudra donc mettre à jour l’application Messages avec la dernière version.

3-TalkBack, le lecteur d’écran d’Android à destination de la communauté aveugle et malvoyante propose désormais une nouvelle version. Au travers de commentaires et de gestes vocaux, TalkBack rend les appareils Android toujours plus accessibles et permet de contrôler entièrement le smartphone sans regarder l’écran. Des gestes plus intuitifs, un menu unifié, un nouveau menu de contrôle de lecture sont des fonctionnalités élaborées en étroite collaboration avec les personnes aveugles ou malvoyantes. Pour bénéficier de tout cela, il suffit de mettre à jour les applications d’accessibilité directement depuis le Google Play Store.

4- L’utilisation de Google Assistant devient de plus en plus facile et pratique avec les dernières mises à jour. Désormais, l’assistant vocal fonctionne mieux lorsque l’écran est verrouillé. Google indique que pour tirer le meilleur de l’assistant lorsque votre appareil est verrouillé, il faut activer les résultats personnels de l’écran de verrouillage dans les paramètres de Google Assistant.

5- Le thème sombre de Google Maps est en passe de s’étendre à l’ensemble des utilisateurs dans le monde, après un timide déploiement en 2020. “Vous pouvez donner à vos yeux une pause bien méritée et économiser sur la batterie”, précise Google dans son billet de blog. Pour obtenir le mode sombre sur Google Maps, il faudra faire la mise à jour de l’application lorsqu’elle sera disponible. Par la suite il suffira de se rendre dans les paramètres et depuis ces derniers une nouvelle ligne s’affichera nommée “Thème”. Cette section vous permettra de sélectionner : “Thème toujours sombre” pour avoir l’ensemble de l’application en mode sombre. Pour rappel un mode sombre partiel existe déjà depuis longtemps sur Maps, mais ce dernier n’avait effet que sur la carte a proprement parlé. Si vous souhaitez repasser au mode clair, vous pourrez simplement faire la manipulation inverse depuis le même menu.