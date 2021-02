Samsung offre 4 ans de mises à jour de sécurité pour ses smartphones et tablettes sous Android

Le fabricant sud-coréen annonce garantir des mises à jour de sécurité pendant quatre ans sur tous ses smartphones et tablettes Galaxy commercialisés depuis 2019.

Mieux que Google. Samsung gardera le système de sécurité de ses appareils android récents à jour durant quatre ans, contre deux années auparavant. Le fabricant a annoncé la liste de ses smartphones et tablettes concernés et si les modèles haut de gamme ont la part belle, certains smartphones moins chers voient également leur durée de vie allongée.

Voici la liste des produits dévoilés par Samsung :

Les modèles de pliables : Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S series : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

La gamme Galaxy Note : Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

Galaxy A : A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

Galaxy XCover : XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab : Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Ainsi, plus de 130 modèles sont concernés et le fabricant indique avoir travaillé avec plus de de 1000 partenaires depuis le lancement de son programme de sécurité, parmi lesquels des opérateurs, des fabricants de processeurs et des éditeurs de systèmes d’exploitation.

Les updates seront publiés tous les mois ou tous les trimestre selon l’appareil et son ancienneté. A noter cependant que la majorité des modèles concernés restent du haut de gamme, et que ces mises à jours sont indépendantes des éventuelles mises à jour d’Android. D’après XDA-Developers, les smartphones ne bénéficieraient de mises à jour mensuelles que les deux premières années, se raréfiant pendant la quatrième.