Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… Free équipe son accès à internet d’un moteur V.92, Alice boxe la concurrence…

23 Février 2006 : Le forfait de Bouygues Telecom Néo est annoncé

10 ans après la sortie de son premier forfait mobile, Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait qui renouvelle la définition de l’illimité. Le forfait Néo présenté le 23 février 2006 propose en effet les appels illimités vers fixes et mobiles dès 20h tous les jours, avec 7 gammes de forfaits proposant entre 2 et 15 heures d’appels par mois le tout pour un prix sur 12 mois allant de 43.90€/mois à 147.90€/mois. Bouygues avait également proposé “L’avantage jeune” offert pour un engagement de 24 mois qui permettait les SMS illimités à partir de 20h tous les jours.

24 Février 1950 : Premier direct à la télévision Française

C’est un événement dans le paysage de la télévision française : les heureux détenteurs d’un poste de télévision ont pu voir pour la première fois un programme diffusé en direct. C’est une pièce de théâtre retransmise en direct de la Comédie-Française à Paris : “Le jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux.

25 Février 2005 : création de France Ô

Un anniversaire au goût amer, puisque la chaîne France Ô désormais arrêtée aurait fêté ses seize ans cette semaine. Elle a été créée le 25 février 2005 en tant que successeur de RFO Sat sur le réseau Outre-Mer. Le but de la chaîne est de promouvoir la diversité culturelle et de faire découvrir l’Outre-Mer à la France métropolitaine. Après 22 ans de bons et loyaux services, le canal dédié à l’Outre-Mer cessera d’émettre le 24 août 2020.

26 Février 2009 : Alice booste son offre

L’opérateur Alice, peu de temps après avoir présenté sa nouvelle box, décide d’ajouter de nombreux services à son offre. On y trouvera ainsi dès le 26 février 2009 70 nouvelles chaînes incluses dans le bouquet AliceTV et 27 nouvelles destinations internationales incluses dans l’offre de téléphonie illimitée, mais ce n’est pas tout. Les capacités de débit se verront elles aussi enrichies en allant jusqu’à 28 Mb/s en zone dégroupée et 22 Mb/s en zone non-dégroupées.

27 février 2002 : Free, premier opérateur à proposer l’accès à internet en V.92

Un accès à internet plus rapide, plus performant et avec de nouveaux services ! Voici ce qu’annonçait Free le 27 février 2002, avec l’utilisation de la norme V.92. Cette technologie nouvelle à l’époque permettait notamment une connexion beaucoup plus rapide à internet avec “Quick Connect” ou l’intégration des services comme la fonction Hold On, permettant de mettre en pause sa connexion lorsque l’on recevait un appel téléphonique. Des services d’un ancien temps, mais Free a été le premier à proposer ce type d’accès, avant de lancer sa Freebox.