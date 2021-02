Choc des smartphones chez Free Mobile : 3 modèles Android à 199 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones Android à 199 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A53s et Nokia 5.3, tous les trois proposés à 199 euros. Notez qu’ils peuvent être acquis en plusieurs fois sans frais. L’écran : Xiaomi et Oppo

Au chapitre de l’écran, Xiaomi et Oppo ont chacun un argument à faire valoir. Le Redmi Note 9 offre une définition FHD+, tandis que l’A53s profite d’un rafraîchissement en 90 Hz pour apporter plus de fluidité. Dans les deux cas, on a une dalle IPS poinçonnée.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Oppo A53s (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz) Nokia 5.3 (6,55 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Xiaomi ou Nokia

Les Xiaomi Redmi Note 9 et Nokia 5.3 embarquent tous les deux un processeur octa-core 2,0 GHz avec 3 Go de RAM, avec la promesse d’une solution pensée pour le jeu mobile (d’où le G) pour le modèle Xiaomi.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G85 et mémoire vive 3 Go) Nokia 5.3 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 665 et mémoire vive 3 Go) Oppo A53 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Xiaomi

Le Xiaomi Redmi Note 9 est le seul à embarquer un capteur principal 48 Mégapixels et propose un peu plus de définition pour les selfies.

Les prestations sont globalement les mêmes pour les Nokia 5.3 et Oppo A53s. Le premier ajoute cependant le module ultra grand-angle, toujours pratique pour certaines scènes. Après, il ne faudra pas attendre des étincelles non plus.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Nokia 5.3 (13/5/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A53s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi et Oppo

Grâce à leur grosse batterie, les Xiaomi Redmi Note 9 et Oppo A53s laissent envisager les 2 voire 3 jours d’autonomie avec une puissance de charge 18 Watts permettant d’éviter les temps de charge interminables. Le Nokia 5.3 n’est pas si mal loti, mais moins intéressant sur les deux aspects.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (batterie 5 020 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Oppo A53s (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Nokia 5.3 (batterie 4 000 mAh ; charge 10 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi

Le Xiaomi Redmi Note 9 apparaît comme la solution la plus équilibrée des trois, en offrant l’écran bien défini, la puissance nécessaire pour du multimédia dans de bonnes conditions et la polyvalence en photo. Il offre également une autonomie solide avec une charge assez rapide.

On peut toutefois souligner quelques atouts intéressants pour les deux rivaux. L’Oppo A53s offre l’écran 90 Hz pour la fluidité, le son stéréo bienvenu en multimédia et le stockage deux fois plus important (128 Go contre 64 Go pour les deux autres). Faisant partie du programme Android One, le Nokia 5.3 a pour lui l’expérience Android sans surcouche, telle que voulue par Google.