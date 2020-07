Clin d’oeil : Xavier Niel parmi les initiateurs d’un RIP animal

Discuter autour de la cause animale, c’est le projet que soutien Xavier Niel avec une proposition de Référendum d’Initiative Partagée (RIP) en faveur de nos amis les bêtes.

Le papa de Free s’engage pour les animaux dans une initiative citoyenne, lancée avec Hugo Clement (journaliste pour France Télévision), Jacques Antoine Granjon (fondateur du site Vente-privée) et Marc Simoncini (Meetic).

Une contribution qui surprend, Xavier Niel prêt à se battre bec et ongle pour nos amis les bêtes, c’est pour le moins inattendu. Ce référendum vise à permettre aux citoyens et citoyennes engagés d’interpeller les parlementaires et, s’ils sont soutenus, de proposer une loi en référendum à l’ensemble des français.

Six points se dégagent de cette proposition et sont détaillés dans la vidéo postée par le fondateur de Meetic. Parmi celles-ci, on trouve l’interdiction de la chasse à courre, des élevages de fourrures ou encore l’arrêt des expériences effectuées sur les animaux lorsqu’elle n’est pas nécessaire.

Le but de cette opération, faire soutenir le projet par 185 parlementaires et c’est dans cette optique qu’un appel à la sollicitation des élus de chacun est réalisé dans le cadre de ce RIP. A vous de jouer si, comme Xavier Niel, vous avez la fibre animale.