Deux chaînes TV à chier cessent leur diffusion sur Freebox TV et les autres plateformes

Petits anges partis trop tôt…

Il y a des disparitions qui sont plus tristes que d’autres. Et ce soir nous déplorons la disparition de 2 chaînes de TV Achat (ouais, c’était ça le jeu de mot dans le titre) qui appartiennent au groupe M6, à savoir “M6 Boutique la chaîne”, qui était disponible sur le canal 232 de Freebox TV et “Best of shopping” sur le canal 233.

Que soit sur Freebox TV ou les autres box, les 2 chaînes annoncent ce soir la fin de leur diffusion et proposent de retrouver le “meilleur du téléachat dans l’émission M6 Boutique sur M6”. Il s’agissait pourtant de deux chaînes qui diffusaient de la publicité en boucle, qui coûtaient très peu cher au groupe M6 et qui rapportaient de l’argent grâce à la vente des produits présentés à l’antenne. Ces disparitions sont donc plutôt étonnantes.