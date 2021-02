4G : retard à allumage pour Free Mobile, une mairie et les habitants perdent patience

Direction une petite commune dans la Manche, où l’activation d’une antenne Free Mobile se fait toujours attendre. L’opérateur avance des problèmes techniques.

Attendue de pied ferme depuis plusieurs mois, la mise en service d’une antenne-relais de Free Mobile tarde. L’opérateur ne cesse de repousser son activation, de quoi susciter l’exaspération des élus et des riverains, désireux de jouir enfin d’une connexion internet décente à l’heure où les débits dans la commune sont jugés très faibles.

“Elle devait initialement être mise en service en octobre, puis ça a été repoussé pour novembre et enfin on nous a promis que cela se ferait pour Noël, dernier délai ! Nous sommes fin février et toujours rien ” s’agace aujourd’hui le premier adjoint à la mairie de Terre-et-Marais dans les lignes de La Manche Libre. Et d’ajouter : “Beaucoup de personnes attendent avec impatience l’amélioration que peut apporter cet équipement. Déjà que les réseaux de fibre optique de Manche Numérique et d’Orange passent par la commune mais ne s’y arrêtent pas. Nous sommes les oubliés du numérique !”.

De son côté, Free Mobile indique rencontrer des problèmes techniques. Pour le moment “fictive”, cette antenne 4G est compatible 5G, elle devrait finalement émettre dans cette nouvelle technologie lors du second semestre 2021.

Pour rappel, l’opérateur a proposé à l’automne 2019 à la municipalité d’implanter ses équipements. Très vite, le conseil municipal valide sa demande. Lancés début 2020 sur une parcelle communale, les travaux ont pris fin en juillet dernier.