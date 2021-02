Nothing : le cofondateur de OnePlus s’empare de la marque du créateur d’Android

Il y a moins d’un mois, Carl Pei le co-fondateur de OnePlus a annoncé la création de sa nouvelle entreprise nommée Nothing. À son lancement, aucun produit n’avait été présenté par l’entreprise. Cette dernière vient de passer un cap en devenant l’unique propriétaire d’Essential la marque de smartphones d’Andy Rubin un des papas d’Android.

Des rumeurs circulaient concernant les premiers produits qu’allait proposer Nothing de Carl Pei. La société High-Tech a confirmé il y a peu de temps l’arrivée d’une gamme d’écouteurs sans fil tout en mettant l’accent sur l’intégration de la maison intelligente au fur à mesure que Nothing développera ses gammes de produits.

Même si rien n’a été officialisé par l’entreprise de Carl Pei, le site spécialisé 9to5Google a mis la main sur des dépôts récents auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle indiquant qu’Andy Rubin avait cédé la propriété d’Essential à la nouvelle entreprise de Carl Pei basée à Londres. Pour rappel, Essential est une marque de smartphone qui n’a pas su trouver son public et dont le projet a vite été avorté. En parallèle, celle-ci travaillait sur des objets connectés et plus précisément sur une enceinte intelligente dotée d’un Os maison nommé “Ambiant OS”.

Carl Pei a donc fait le choix de miser sur la marque Essential. Nous ne savons pas encore si Nothing travaillera sur un futur modèle de smartphone estampillé Essential tout en y apportant l’expérience OnePlus ou si la nouvelle entreprise se dirigera uniquement vers les objets connectés. Des annonces devraient être faites dans les semaines à venir.