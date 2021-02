5G : Orange explique en vidéo les leviers permettant de réduire la consommation énergétique

Orange poursuit sa pédagogie autour de la 5G récemment lancée en France. L’opérateur historique l’affirme une nouvelle fois, la nouvelle technologie s’annonce moins énergivore grâce à plusieurs leviers.

La 5G a été pointée du doigt pour plusieurs raisons, y compris au sujet d’une consommation énergétique plus élevée. Au travers d’une vidéo d’environ 3 minutes, Orange explique les différents leviers devant permettre à la nouvelle technologie de rendre les réseaux mobiles moins gourmands.

L’opérateur historique rappelle tout d’abord que la téléphonie mobile de cinquième génération a intégré les enjeux environnementaux dès sa création. L’objectif est que la 5G ait une efficacité énergétique 10 fois supérieure à celle de la 4G à l’horizon 2025, en s’appuyant sur six leviers complémentaires que sont la montée en charge, les amplificateurs, les antennes actives, les composants, la mode veille et les infrastructures.

Orange rappelle notamment la capacité d’accueillir plus d’utilisateurs avec plus de confort, l’activation des antennes à la demande et le recours à des modes de veille avancée. La veille profonde permet d’ailleurs d’économiser 20 % d’énergie aujourd’hui et 50 % demain. Sans compter l’amélioration des composants eux-mêmes, plus puissants pour une consommation moindre. L’opérateur évoque pour terminer la possibilité pour les opérateurs de mutualisation partielle ou totale des infrastructures.