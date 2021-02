Freebox Pop et mini 4K : découvrez Android TV Remote Control, l’application de télécommande virtuelle développée par Google

Google propose une application de télécommande virtuelle pour les appareils Android TV dont font partie les players Freebox Pop et mini 4K. Petit tour du propriétaire pour découvrir l’interface et les fonctionnalités.

Une application de télécommande virtuelle peut se révéler pratique lorsque l’on ne parvient plus à mettre la main sur la télécommande, lorsque cette dernière est en panne ou lorsque l’on est à court de piles en plein week-end. Il y a aussi le cas de la saisie au clavier virtuel se révélant plus simple avec le tactile d’un smartphone qu’avec la télécommande Freebox. Certains pourront également se servir plus naturellement de l’appareil qu’ils gardent à portée de main tout au long de la journée, le smartphone.

Des télécommandes de ce type, il en existe d’ailleurs pour les appareils fonctionnant sous Android TV, à l’image des players Freebox Pop et Freebox mini 4K. Google a justement la sienne, nommée Android TV Remote Control et disponible sur les smartphones Android et iOS. Nous vous proposons de découvrir son interface et ses fonctionnalités.

Télécharger l’application sur le smartphone

Pour commencer, il faut tout d’abord télécharger l’application sur le smartphone (ou la tablette tactile). Dans le cas d’Android, elle est proposée via le Play Store. Dans le cas d’iOS, on peut la trouver sur l’App Store. Gratuite, elle pèse quelques dizaines de Mo.

Se connecter au player Freebox : simple comme bonjour

Au premier démarrage de l’application, l’utilisateur doit valider quelques autorisations.

Arrive ensuite la détection du player Freebox, qui nécessitera d’ailleurs que le smartphone soit connecté sur le même réseau Wi-Fi.

L’association passera par la saisie d’un code à quatre chiffres affiché à l’écran.

L’interface : simple et efficace

Une fois la connexion établie, la télécommande est opérationnelle.

L’interface va à l’essentiel et se montre intuitive

Un menu Hamburger en haut à gauche permet de naviguer entre la télécommande et un pavé tactile.

Un bouton au milieu avec un microphone permet de lancer l’assistant vocal de Google, qui utilisera le microphone du smartphone.

Un bouton en haut à droite avec un clavier donne accès au clavier virtuel bien pratique lors de la saisie d’une recherche de contenus ou lors de la saisie d’identifiant et mot de passe de connexion dans un service.

Au milieu se retrouve la croix de navigation avec son bouton central de validation et des flèches de navigation. En fonction du mode d’affichage, on peut aussi avoir le pavé tactile, comme ci-dessous.

Une barre de navigation tout en bas donne accès aux boutons retour, accueil et lecture/pause. Le troisième servira notamment lors de la visualisation d’un contenu.

Chose notable : nous n’avions aucune publicité dans l’interface.

VERDICT

Disponibilité sur Android et iOS, connexion très simple, interface claire et intuitive, fonctions pratiques et absence de publicités, Android TV Remote Control fait clairement partie de ces applications pratiques et bien faites à garder sous la main. Nous vous la recommandons donc vivement.