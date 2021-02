Xavier Niel investit dans une startup qui facilite le quotidien des chefs restaurateurs

Au travers de son fonds d’investissement Kima Ventures, Xavier Niel soutient la startup Supli apportant plus de digital dans le secteur de la restauration.

Avec pour objectif de poursuivre son développement dans un secteur de la restauration en pleine mutation, sur fond de crise sanitaire amenant à plus de digital, la startup Supli vient de procéder à une levée de fonds de 2 millions d’euros.

Parmi les investisseurs ayant participé, on retrouve notamment le fonds d’investissement Kima Ventures de Xavier Niel, le fondateur de Free. À ses côtés, la plate-forme d’accélération de startups Axeleo, ainsi que les serial-entrepreneurs Marc Menasé (Meninvest, Epicery et Web Nextedia) et Christophe Courtin (Best-Price et Santiane).

Créée en 2017 par le trio Antoine Gutierrez, Glenn Allogho et Romain Rousselet, la plate-forme Supli se présente comme un outil permettant de simplifier la gestion des commandes et la communication entre les fournisseurs alimentaires et les professionnels de la restauration. Pour les fournisseurs, c’est la promesse d’une gestion simplifiée des commandes. Pour les restaurateurs, c’est l’accès à un large choix de fournisseurs pour couvrir leurs besoins. La plate-forme française revendique plus de 200 grossistes en alimentation assurant la livraison de plus de 10 000 restaurants en France.

D’autres investissements

Le papa de Free investit dans bien d’autres secteurs, au-delà de celui des télécoms. L’autorité de la concurrence vient d’ailleurs de donner son aval sans condition pour le rachat du groupe de presse hippique Paris Turf, au travers de sa holding NJJ.

Source : La Lettre de l’Expansion