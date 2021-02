FreeTelec : la télécommande virtuelle pour Freebox se met à jour avec une nouveauté

Votre télécommande Freebox est cassée, égarée ou à court de piles ? L’application FreeTelec peut vous être utile.

Disponible sur Android et iOS, FreeTelec est une télécommande virtuelle pensée pour piloter facilement les chaînes de Freebox TV mais aussi pour regarder les programmes directement sur l’application. Une nouvelle version estampillée 4.4.1 est depuis hier disponible sur l’App Store et ajoute le support du thème sombre, annonce son développeur.

Fonctionnant sur le réseau Wi-Fi, FreeTelec est compatible avec les Freebox Delta, Pop, Révolution, One, mini 4K, Crystal et HD.

Egalement au rang des fonctionnalités, l’affichage des programmes les plus regardés, l’utilisation de la souris via l’écran tactile de l’iPhone pour la Freebox révolution et une compatibilité multi tv. Seul hic, la présence de publicités. Pour les supprimer, il vous en coûtera 2,29€.