Sosh propose trois forfaits mobiles en série limitée avec jusqu’à 100 Go de data

En pleine guerre autour de la data, la marque low-cost d’Orange propose trois forfaits mobiles avec de grosses enveloppes pour l’Internet mobile. Le tout à prix cassé.

Jusqu’au 1er mars 2021, Sosh commercialise trois forfaits mobiles en série limitée avec des enveloppes data comprises entre 40 et 100 Go et des prix oscillant entre 12,99 et 16,99 euros. Ils sont sans engagement.

Une première formule propose les appels, SMS et MMS en illimité, 40 Go de data en France métropolitaine et 8 Go depuis l’Europe pour 12,99 euros par mois. Une seconde formule permet de passer les volumes de data à 80 et 12 Go pour 15,99 euros, tandis qu’une troisième permet de passer à 100 et 15 Go pour 16,99 euros. Des tarifs promotionnels valables “même après un an”, indique Sosh.

Notez que l’on parle de forfaits 4G. En effet, pas de 5G au menu. La gamme low-cost d’Orange ne propose d’ailleurs pas encore de formule 5G, contrairement à celles de Bouygues Telecom et SFR. Le nouveau réseau reste pour l’instant réservé à ses forfaits classiques.