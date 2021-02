VLC : découvrez le lecteur multimédia disponible sur Freebox Pop et mini 4K

Lecteur multimédia et gratuit, VLC est disponible sur les players Freebox Pop et mini 4K. Nous vous proposons de découvrir son interface et ses fonctionnalités.

Créé au milieu des années 90, le lecteur multimédia VLC media player s’est rendu disponible sur de nombreuses plates-formes incluant Windows, macOS, Linux, iOS ou Android. Libre et gratuit, il fait notamment l’objet d’une préinstallation sur le player de la Freebox Pop tournant sous Android TV. Nous vous proposons aujourd’hui un petit tour du propriétaire de cette petite pépite made in France.

L’écran d’accueil et sa barre de navigation

VLC ne réinvente pas l’eau chaude en ce qui concerne l’interface avec une barre de navigation à gauche et une zone de contenus.

La barre de navigation propose un moteur de recherche avec une requête saisie au clavier virtuel ou annoncée à la voix grâce au microphone de la télécommande. On y accède grâce à l’icône sous forme de loupe.

En dessous, des raccourcis pour accéder aux fichiers vidéo et audio, aux listes de lecture, à l’historique de lecture et à la navigation dans les médias.

La section Autres permet d’accéder aux préférences de l’application et d’actualiser les contenus disponibles, mais également au À propos de l’application.

Les contenus : vidéos, musiques, listes de lecture

Les sections Vidéo et Audio permettent respectivement d’accéder aux vidéos et aux musiques, en se basant sur les contenus disponibles, que ce soit dans la mémoire interne ou dans le support de stockage amovible connecté au port USB du player. Les musiques s’accompagnent d’ailleurs de filtres par artistes, albums et genres.

La section Listes nous permettait d’ouvrir un fichier .XSPF donnant accès à une liste de stations de radio téléchargée et transférée sur notre clé USB.

L’historique

La section Historique permet d’avoir des raccourcis vers les contenus lus précédemment. Une gestion de cet historique est proposée depuis les préférences de l’application (nous y reviendrons plus loin).

La navigation dans les différents médias

La section Navigation permet de naviguer dans les différents médias, incluant la mémoire interne de l’appareil, le support de stockage amovible connecté au port USB du player ou un dispositif connecté au même réseau local.

On peut ainsi accéder aux captures d’écran réalisées sur le player Freebox, comme diffuser les photos et vidéos de famille stockées sur la clé USB ou un disque dur externe USB.

L’explorateur de fichiers permet de basculer entre des vues “Liste” ou “Grille”, mais également de tirer “Nom”.

Tout au bout des boutons de tri et de filtrage, un bouton permet d’accéder à une liste de lettres, celles utilisées par les noms des répertoires. De quoi offrir un accès plus rapide dans le cas d’un grand nombre de dossiers. Bien vu.

La fonction caster depuis le smartphone ou la tablette

En ayant l’application VLC installée sur un smartphone ou une tablette tactile, il est possible de caster une musique, une vidéo ou une image vers le player afin de l’afficher sur le téléviseur. Il suffit de cliquer sur l’icône prévue à cet effet.

Mais cela fonctionne également sur ordinateur. Il suffit de passer par le menu “Lecture/Rendu” et de sélectionner le player Freebox.

Quelques paramètres à retenir

Parmi les nombreux paramètres, et plus précisément ceux dans la sous-section Préférences, il y a la possibilité de relancer l’analyse des médias à chaque lancement de l’application, d’activer l’accélération matérielle pour améliorer les performances, de désactiver l’historique de lecture, de supprimer l’historique de lecture, de charger automatiquement les sous-titres ou encore de régler la langue de l’application. Le bouton Actualiser permet de relancer l’analyse des médias pour détecter les contenus disponibles.

VERDICT

VLC permet d’accéder à de nombreux contenus, ceux de la box comme ceux sur le smartphone, la tablette ou à la clé USB, au travers d’une interface simple, fluide et très complète. Ce lecteur multimédia est souvent cité comme référence, à raison. Autorisons-nous un petit cocorico, pour cette pépite française.

Chose à rappeler, pour les abonnés Freebox, ils peuvent accéder partiellement au bouquet Freebox TV depuis la version ordinateur.