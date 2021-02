C’est gratuit, Pluto TV débarque avec son armada de chaînes sur les Freebox Pop et mini 4K

“Streamez c’est gratuit”. C’est fait, Pluto TV fait ses grands débuts en France. La plateforme de AVoD est d’ores et déjà disponible sur les Freebox Pop et mini 4K.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy CentralL, Game On, Nickelodeon) débarque sur une multitude d’écrans comme TV connectées, smartphones, tablettes et PC via pluto.TV mais aussi sur Android TV, Apple TV, Fire TV et Chromecast ainsi que via des applications mobiles.

Pensée comme un nouveau concept de télévision linéaire, cette plateforme propose 40 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires. Parmi ce catalogue, sont à retrouver Pluto TV Ciné, Pluto TV Action, Pluto TV Drama, toutes éditorialisées autour de programmes couvrant les genres les plus populaires.

Deux sections principales animent la plateforme, la “TV en direct” avec une grille des programmes interactive permettant d’accéder très facilement aux émissions et autres contenus des chaînes en cours de diffusion. Les canaux de s’affichent pas dans un ordre chronologique, la timeline guide ici l’utilisateur.

La seconde rubrique phare est baptisée “à la demande”, idéale pour regarder à tout moment les séries populaires, films et documentaires proposés par Pluto TV. Au programme, du crime, du divertissement, de l’art de vivre, de la comédie, des contenus pour enfants, du gaming et aussi du sport. Un test complet de ce service sera publié par Univers Freebox dans la journée.

Aucun compte n’est nécessaire pour accéder à cette plateforme. La plateforme s’est déjà lancé au Royaume-Uni, en Allemagne, en Amérique latine et compte près de 36 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.