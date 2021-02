Free lance une nouvelle mise à jour de son répéteur WiFi pour les abonnés Freebox Pop et Delta

Au programme, des améliorations techniques et des corrections.

Avis aux abonnés Freebox Pop et Delta, une nouvelle mise à jour du répéteur WiFi Pop estampillée 1.5.8 est disponible. Au programme, l’amélioration de stabilité et de compatibilité “avec des switchs managés lorsque le répéteur est utilisé en configuration ethernet”, indiquent les développeurs. La détection des boucles réseau (notamment avec les switch configurés en RSTP), a également été améliorée. La vitesse de connexion aux Freebox Serveur est dorénavant plus rapide dans certains cas.

A noter, la correction de problèmes d’onboarding des répéteurs lorsque la Freebox a une adresse ipv6 link-local. Enfin, les développeurs ont ajouté la vérification automatique des mises à jour lorsque la Freebox redémarre.

Pour profiter de cette nouvelle version, il suffit de mettre à jour le répéteur WiFi Pop. Pour rappel, Free a dévoilé son répéteur Wi-Fi lors de la sortie de la Freebox Pop le 7 juillet dernier, inclus pour les abonnés Freebox Delta et Pop. Depuis septembre 2020, il leur est possible d’en obtenir d’autres depuis leur espace abonné. L’opérateur prévoit d’étendre prochainement sa disponibilité aux autres abonnés Freebox.