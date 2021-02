Après SFR et Bouygues Telecom, Orange augmente automatiquement le prix de l’abonnement de certains abonnés

Orange commence à augmenter la facture de certains abonnés en l’échange de plus de data. Il est possible de refuser l’offre.

A l’heure où Red by SFR en prend pour son grade sur les réseaux sociaux autour de sa stratégie d’augmentation de tarif pour ses abonnés à un forfait dit jadis “à vie”, et ce sans possibilité de refuser, Orange entre dans la danse.

Attribuée habituellement à Bouygues Telecom et SFR, la pratique largement décriée par les utilisateurs et les associations de consommateurs, est malgré tout légale. L’opérateur historique le sait et décide d’emboîter le pas à ses deux rivaux. En effet, l’agrume informe actuellement par mail certains abonnés de l’augmentation automatique à venir du prix de leur abonnement en échange d’un enrichissement.

C’est le cas pour cet abonné à une offre Open 10 Go Fibre. Orange lui annonce que son abonnement passe dorénavant à 40 Go, soit 30 Go supplémentaires. Si cet avantage est offert pour le moment, il lui sera facturé 2€ de plus par mois à partir du 5 mars prochain « sans réengagement et sans démarche de votre part », explique l’opérateur.

Si parfois, il n’est pas possible de refuser ce type de modification d’offre chez Bouygues Telecom et Red By SFR, Orange tient à assurer en permettant de « revenir à tout moment à l’offre initiale ». Seul Free n’use pas aujourd’hui de cette pratique.