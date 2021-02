Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour bénéficier d’un an d’abonnement offert à Canal+ Séries

Les abonnés Freebox Delta et Pop reçoivent enfin le mail promis par l’opérateur de Xavier Niel les informant de son dernier cadeau : 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries offert.

Free permet depuis décembre dernier de bénéficier d’un an à Canal+ Séries gratuitement si vous êtes abonné Freebox Delta ou Pop. Il a lancé ce week-end sa campagne de mail pour informer les Freenautes concernés de son nouveau cadeau, rappelant par la même occasion les contenus proposés par la plateforme et vous fournit un lien direct pour activer votre offre.

Pour rappel, la plateforme de SVOD de Canal+ propose notamment toutes les créations originales Canal+, des séries US et européennes ainsi que l’intégralité du catalogue Starzplay depuis la semaine dernière. Vous pouvez donc accéder à Canal+ Séries sur TV, ordinateur, tablette et smartphone avec myCanal et directement sur le canal 106 de votre Freebox (ou dans l’onglet “vidéo à la demande” sur Freebox Delta. L’abonnement permet également le visionnage de deux utilisateurs en simultané.

A noter cependant : l’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.