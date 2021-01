Le saviez-vous ? Les abonnés au petit forfait Free Mobile peuvent éviter de faire exploser leur facture avec une astuce très simple

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il est possible de désactiver la data sur le petit forfait Free Mobile afin d’éviter un risque de hors forfait coûteux sur la facture mensuelle. Cela peut notamment servir aux parents.

Équiper ses enfants pour leur permettre d’appeler et d’envoyer des messages ne signifie pas forcément leur mettre entre les mains un mobile à petites touches transformant la saisie de SMS en calvaire et privant de fonctions pratiques telles que la photo. Il est possible de leur fournir un smartphone à utiliser avec le petit forfait Free Mobile à 2 euros (ou 0 euro pour les abonnés Freebox) en ayant pris soin de désactiver la partie data. De quoi éviter les mauvaises surprises sur la facture mensuelle à cause d’une enveloppe data de 50 Mo totalement consommée et d’un gros hors forfait à la clé.

Une désactivation depuis le smartphone ou l’espace abonné

Il est possible de désactiver la data depuis les paramètres du smartphone. Sauf que le bambin un peu futé pourrait chercher comment la réactiver. Il existe fort heureusement une solution simple et radicale. L’Espace abonné Free Mobile permet en effet de désactiver la data mobile sur le forfait. Cela se passe dans la rubrique “Mes options” et l’option “Services de données”. La désactivation est visible dans la foulée sur l’écran du smartphone avec la modification du logo réseau et l’impossibilité de surfer ou recevoir des e-mails (sauf dans le cas d’une connexion Wi-Fi établie).

Deux choses à souligner. Premièrement, la désactivation des données nécessite la désactivation de l’iPV6 (quelques options plus bas).

Deuxièmement, et comme cela est précisé en cliquant sur l’infobulle à côté de l’option, la désactivation des données entraîne par la même occasion la désactivation de la messagerie vocale visuelle.